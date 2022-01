மாவட்ட செய்திகள்

மீன்பிடிக்க சென்ற தொழிலாளி ஏரியில் மூழ்கினார். கதி என்ன? போலீஸ் விசாரணை + "||" + The worker who went fishing drowned in the lake

மீன்பிடிக்க சென்ற தொழிலாளி ஏரியில் மூழ்கினார். கதி என்ன? போலீஸ் விசாரணை