மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டங்களை இணைக்கும் சின்னாறு பாலம் உடைந்தது + "||" + The Chinnaru bridge connecting the districts was broken

மாவட்டங்களை இணைக்கும் சின்னாறு பாலம் உடைந்தது