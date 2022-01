மாவட்ட செய்திகள்

லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; அண்ணன்-தம்பி பலி + "||" + The car collided with the truck and caught fire; Brother-in-law killed

லாரி மீது கார் மோதி தீப்பிடித்தது; அண்ணன்-தம்பி பலி