மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்கள் மூடப்பட்டதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Devotees were disappointed as the temples were closed

கோவில்கள் மூடப்பட்டதால் பக்தர்கள் ஏமாற்றம்