மாவட்ட செய்திகள்

இடுப்பளவு தண்ணீரில் இறந்தவரின் உடலை எடுத்து செல்லும் அவலம் + "||" + It is a pity to carry the body of a dead person in waist-deep water

இடுப்பளவு தண்ணீரில் இறந்தவரின் உடலை எடுத்து செல்லும் அவலம்