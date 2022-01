மாவட்ட செய்திகள்

ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் ஊரடங்கின்போது திறந்திருந்த 30 இறைச்சி கடைகளுக்கு அபராதம் + "||" + 30 meat shops that were open during the curfew were fined

ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் ஊரடங்கின்போது திறந்திருந்த 30 இறைச்சி கடைகளுக்கு அபராதம்