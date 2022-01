மாவட்ட செய்திகள்

செட்டாப் பாக்ஸ்களை ஒப்படைக்காத ஆபரேட்டர்கள் மீது நடவடிக்கை;கலெக்டர் எச்சரிக்கை + "||" + The Collector has warned that action will be taken against operators who do not hand over set-top boxes

செட்டாப் பாக்ஸ்களை ஒப்படைக்காத ஆபரேட்டர்கள் மீது நடவடிக்கை;கலெக்டர் எச்சரிக்கை