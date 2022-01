மாவட்ட செய்திகள்

விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு திரும்புவதற்காகபஸ் நிலையங்களில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம் + "||" + To return to the city after the holidays Crowds of waved passengers at bus stops

விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு திரும்புவதற்காகபஸ் நிலையங்களில் அலைமோதிய பயணிகள் கூட்டம்