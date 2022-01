மாவட்ட செய்திகள்

சட்டம்- ஒழுங்கை பாதுகாக்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்- புதிய போலீஸ் கமிஷனர் துரை குமார் பேட்டி + "||" + Law- Emphasis will be given to maintain order- Interview with new Police Commissioner Durai Kumar

சட்டம்- ஒழுங்கை பாதுகாக்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும்- புதிய போலீஸ் கமிஷனர் துரை குமார் பேட்டி