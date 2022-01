மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு மரியாதை செலுத்திய கிராம மக்கள் + "||" + The villagers paid homage to the Jallikattu bulls in the traditional manner

ஜல்லிக்கட்டு காளைகளுக்கு மரியாதை செலுத்திய கிராம மக்கள்