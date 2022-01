மாவட்ட செய்திகள்

தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி பழனி பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் தேரோட்டம் கொரோனா அச்சுறுத்தலால் பக்தர்கள் இன்றி நடந்தது + "||" + On the occasion of the Thaipusam festival Therottam at the Periyanayaki Amman temple in Palani The corona threat went unnoticed by the devotees

