மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே 11 மயில்கள் விஷம் வைத்து சாகடிப்பு 2 விவசாயிகள் கைதுபயிரை சேதப்படுத்தியதால் ஆத்திரம் + "||" + Near the bamboo hut 2 farmers arrested for killing 11 peacocks with poison Anger at damaging the crop

