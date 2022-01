மாவட்ட செய்திகள்

தைப்பூச திருவிழா:கோவில்களில் நடை சாத்தப்பட்டதால் வாசலில் நின்று பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் + "||" + Sami darshan of devotees standing in the doorway as they walk in the temples

