மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே பரோட்டா கொடுக்க தாமதமானதால் ஓட்டலை சூறையாடிய கும்பல் + "||" + The mob that looted the hotel because it was too late to give Baroda

ஆம்பூர் அருகே பரோட்டா கொடுக்க தாமதமானதால் ஓட்டலை சூறையாடிய கும்பல்