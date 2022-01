மாவட்ட செய்திகள்

கொச்சியில் இருந்து நெல்லைக்கு 700 டன் உரம் வருகை + "||" + 700 tons of fertilizer from Kochi to paddy

கொச்சியில் இருந்து நெல்லைக்கு 700 டன் உரம் வருகை