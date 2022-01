மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் வாசலில் ெநய் விளக்கு ஏற்றி வழிபட்ட பக்தர்கள் + "||" + Devotees light ghee lamps at the entrance of Thiruparankundram Murugan Temple

