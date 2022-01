மாவட்ட செய்திகள்

அயோத்தியாப்பட்டணம் அருகே கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் சாவு-உறவினர்களுடன் நீச்சல் பழகிய போது பரிதாபம் + "||" + Death of boy drowning in well

அயோத்தியாப்பட்டணம் அருகே கிணற்றில் மூழ்கி சிறுவன் சாவு-உறவினர்களுடன் நீச்சல் பழகிய போது பரிதாபம்