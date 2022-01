மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தாத முதியவர் கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + An unvaccinated old man dies of corona

தடுப்பூசி செலுத்தாத முதியவர் கொரோனாவுக்கு பலி