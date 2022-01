மாவட்ட செய்திகள்

தெப்ப திருவிழாவுக்கு அனுமதி; கலெக்டரிடம் நன்றி தெரிவிக்க சிவன் வேடமணிந்தவருடன் வந்த காங்கிரசார் + "||" + Permission for the boat festival; Congressman who came with Lord Shiva in disguise to thank the Collector

தெப்ப திருவிழாவுக்கு அனுமதி; கலெக்டரிடம் நன்றி தெரிவிக்க சிவன் வேடமணிந்தவருடன் வந்த காங்கிரசார்