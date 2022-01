மாவட்ட செய்திகள்

பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் தடுப்பு சுவரில் மோதிய கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + The car collided with a barrier wall on Pallavaram Radial Road and caught fire

பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் தடுப்பு சுவரில் மோதிய கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது