மாவட்ட செய்திகள்

வைகை அணையில் இருந்து58-ம் கால்வாயில்75 நாட்களுக்கும் மேலாக தண்ணீர் திறப்பு + "||" + From Vaigai Dam In the 58th canal Water opening for more than 75 days

வைகை அணையில் இருந்து58-ம் கால்வாயில்75 நாட்களுக்கும் மேலாக தண்ணீர் திறப்பு