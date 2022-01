மாவட்ட செய்திகள்

பண்ருட்டி அருகே மணமகன் கன்னத்தில் அறைந்ததால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் செஞ்சி வாலிபர் திடீர் மாப்பிள்ளையானார் + "||" + The bride who stopped the wedding

பண்ருட்டி அருகே மணமகன் கன்னத்தில் அறைந்ததால் திருமணத்தை நிறுத்திய மணப்பெண் செஞ்சி வாலிபர் திடீர் மாப்பிள்ளையானார்