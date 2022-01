மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக மந்திரிசபையை மாற்றி அமைக்க கோரி பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் திடீர் போர்க்கொடி + "||" + bjp rebel mlas want to tweak the karnataka ministry

கர்நாடக மந்திரிசபையை மாற்றி அமைக்க கோரி பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ.க்கள் திடீர் போர்க்கொடி