மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் வேகம் எடுக்கும் கொரோனா: 33 இடங்கள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிப்பு + "||" + Corona picks up speed in Salem: 33 places declared as restricted areas

சேலத்தில் வேகம் எடுக்கும் கொரோனா: 33 இடங்கள் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிப்பு