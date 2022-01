மாவட்ட செய்திகள்

சேலம்-சென்னை எழும்பூர் இடையே முதல் முறையாக மின்சார என்ஜின் மூலம் ரெயில் இயக்கம் + "||" + For the first time, an electric locomotive will run between Salem and Chennai Egmore

