மாவட்ட செய்திகள்

உத்தமபாளையம் அருகே இரு பிரிவினர் இடையே மோதல்-கல்வீச்சு போலீஸ் சூப்பிரண்டு அமைதி பேச்சுவார்த்தை + "||" + Near Uththamapalaiyam Conflict-education between two factions Police Superintendent peace talks

உத்தமபாளையம் அருகே இரு பிரிவினர் இடையே மோதல்-கல்வீச்சு போலீஸ் சூப்பிரண்டு அமைதி பேச்சுவார்த்தை