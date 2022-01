மாவட்ட செய்திகள்

98 சதவீதம் பேருக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வினியோகம் கலெக்டர் தகவல் + "||" + Distribution of Pongal gifts to 98 percentage of the people Collector information

98 சதவீதம் பேருக்கு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வினியோகம் கலெக்டர் தகவல்