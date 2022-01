மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா 2-வது அலையை கட்டுப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு சுகாதாரத்துறையில் பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு கண்டுபிடிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு கலெக்டர் பரிந்துரை + "||" + Funds allocated to control Corona second wave lakhs of rupees misappropriation found in health sector Collector recommendation to the Government to take action

கொரோனா 2-வது அலையை கட்டுப்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு சுகாதாரத்துறையில் பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு கண்டுபிடிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு கலெக்டர் பரிந்துரை