மாவட்ட செய்திகள்

தேனி மகளிர் போலீஸ் நிலையம் முன்பு போலீஸ்காரரின் மனைவி குடும்பத்துடன் தர்ணா வரதட்சணை கொடுமை செய்வதாக புகார் + "||" + Before Theni Women Police Station Dharna with the family of the policeman wife Complaint that the dowry is cruel

தேனி மகளிர் போலீஸ் நிலையம் முன்பு போலீஸ்காரரின் மனைவி குடும்பத்துடன் தர்ணா வரதட்சணை கொடுமை செய்வதாக புகார்