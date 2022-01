மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி முகாமில் பங்கேற்க இறந்த ஆசிரியருக்கு அழைப்பு + "||" + Invitation to the deceased teacher to attend the vaccination camp

தடுப்பூசி முகாமில் பங்கேற்க இறந்த ஆசிரியருக்கு அழைப்பு