மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதிய கார் தலைகுப்புற கவிழ்ந்தது + "||" + The car collided headon with the motorcycle and overturned

மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதிய கார் தலைகுப்புற கவிழ்ந்தது