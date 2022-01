மாவட்ட செய்திகள்

முழு ஊரடங்கு எதிரொலி; உழவர் சந்தையில் ஒரே நாளில் 34 டன் காய்கறிகள் விற்பனை + "||" + Echo of full curfew; 34 tons of vegetables sold in a single day at the farmers market

முழு ஊரடங்கு எதிரொலி; உழவர் சந்தையில் ஒரே நாளில் 34 டன் காய்கறிகள் விற்பனை