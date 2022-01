மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர்-ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சிகளில் 20 வார்டுகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு + "||" + Allotment of 20 wards for women in Ariyalur-Jayankondam Municipalities

அரியலூர்-ஜெயங்கொண்டம் நகராட்சிகளில் 20 வார்டுகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கீடு