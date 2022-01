மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூர் அருகே மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + Public sit-in protest against opening of wineshop near Omalur

ஓமலூர் அருகே மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம்