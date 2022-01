மாவட்ட செய்திகள்

உலகளந்தபெருமாள் கோவில் தெப்பக்குளம் சீரமைக்கப்படுமா? + "||" + Will the Ulakalantaperumal temple pool be renovated

உலகளந்தபெருமாள் கோவில் தெப்பக்குளம் சீரமைக்கப்படுமா?