(123**)பண்ணையில் தீப்பிடித்து 3 ஆயிரம் கோழிகள் செத்தன

மாவட்ட செய்திகள்

பண்ணையில் தீப்பிடித்து 3 ஆயிரம் கோழிகள் செத்தன + The fire broke out on the farm and killed 3000 chickens

