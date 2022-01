மாவட்ட செய்திகள்

பாறைகளை உடைத்த இடத்தில் கனிமவள அதிகாரி ஆய்வு + "||" + Mineral Officer inspecting the site where the rocks were broken

பாறைகளை உடைத்த இடத்தில் கனிமவள அதிகாரி ஆய்வு