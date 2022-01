மாவட்ட செய்திகள்

2 ஆண்டுகள் பலத்த மழை பெய்தும் வறண்டு கிடக்கும் குளங்கள் + "||" + Pools that dry up after 2 years of heavy rainfall

2 ஆண்டுகள் பலத்த மழை பெய்தும் வறண்டு கிடக்கும் குளங்கள்