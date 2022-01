மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சியில் திடீர் மழை சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Sudden rain in Kallakurichi Public suffering due to flooding on roads

கள்ளக்குறிச்சியில் திடீர் மழை சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு பொதுமக்கள் அவதி