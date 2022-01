மாவட்ட செய்திகள்

புகார் பெட்டி வாயிலாக கலெக்டருக்கு கோரிக்கை விடுத்த பொதுமக்கள் + "||" + The public made a request to the Collector through the complaint box

புகார் பெட்டி வாயிலாக கலெக்டருக்கு கோரிக்கை விடுத்த பொதுமக்கள்