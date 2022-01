மாவட்ட செய்திகள்

பெண்களுக்கு கல்வி கிடைத்தால் சமூகத்தில் உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள். வேலூர் சரக போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. பேச்சு + "||" + Women will get higher status in the society if they get education

