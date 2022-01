மாவட்ட செய்திகள்

என் எல் சி சுரங்கம் 1 விரிவாக்கத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்த வந்த அதிகாரிகளுடன் கிராம மக்கள் கடும் வாக்குவாதம் + "||" + N L C For tunnel 1 expansion The villagers had a heated argument with the officials who came to acquire the land

என் எல் சி சுரங்கம் 1 விரிவாக்கத்திற்காக நிலம் கையகப்படுத்த வந்த அதிகாரிகளுடன் கிராம மக்கள் கடும் வாக்குவாதம்