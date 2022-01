குறைந்த அளவிலான காளைகளை கொண்டு எருது விடும் விழா நடத்த வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த அளவிலான காளைகளை கொண்டு எருது விடும் விழா நடத்த வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு + "||" + The bullfighting ceremony should be held with a small number of bulls

