மாவட்ட செய்திகள்

நல்ல அரசை தேர்வு செய்யும் பொறுப்பு வாக்காளர்களுக்கு உள்ளது. கலெக்டர் குமாரவேல்பாண்டியன் பேச்சு + "||" + The onus is on the electorate to choose the good government

நல்ல அரசை தேர்வு செய்யும் பொறுப்பு வாக்காளர்களுக்கு உள்ளது. கலெக்டர் குமாரவேல்பாண்டியன் பேச்சு