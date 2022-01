மாவட்ட செய்திகள்

நீர்மட்டம் முழுகொள்ளளவை எட்டியதால்பேச்சிப்பாறை அணை பகுதியில் வீடுகள், சாலைகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது + "||" + Houses and roads in the area were flooded

