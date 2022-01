மாவட்ட செய்திகள்

ஏரல் சிவன் கோவில் முன்பு மோட்ச தீபம் ஏற்றி வழிபாடு + "||" + Worship by lighting a Motsa lamp in front of the Eral Shiva Temple

ஏரல் சிவன் கோவில் முன்பு மோட்ச தீபம் ஏற்றி வழிபாடு