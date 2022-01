மாவட்ட செய்திகள்

அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் வேலி அமைத்து விவசாயிகள் முற்றுகை + "||" + The government erected a fence at the direct paddy procurement center and besieged the farmers

அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் வேலி அமைத்து விவசாயிகள் முற்றுகை