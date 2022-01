மாவட்ட செய்திகள்

நார்த்தாமலை துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி மையம் இனி செயல்படாது-மதுரை ஐகோர்ட்டில் தகவல் + "||" + The Northamalai Sniper Training Center is no longer operational

