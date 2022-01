மாவட்ட செய்திகள்

கோடப்பமந்து கால்வாயில் ஆழ்துளை துவாரங்கள் அமைக்கும் பணி மும்முரம் + "||" + The work of constructing deep holes in the Godappamandu canal is in full swing

கோடப்பமந்து கால்வாயில் ஆழ்துளை துவாரங்கள் அமைக்கும் பணி மும்முரம்