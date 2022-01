மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தேசியக்கொடி ஏற்றவில்லை + "||" + The Nilgiris District Collector did not hoist the national flag

நீலகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தேசியக்கொடி ஏற்றவில்லை